FIFA 19: Andrea Barzagli, Chiellini e Thiago Silva nella Top 10 dei migliori difensori

Dopo aver pubblicato le classifiche dei migliori Dribbler e dei migliori giocatori della Serie A TIM, Electronic Arts diffonde ore la Top 10 dei migliori difensori di FIFA 19, nuova edizione del gioco di calcio in arrivo il 28 settembre.

FIFA 19 Migliori Difensori

Giorgio Chiellini Sergio Ramos Mats Hummels Andrea Barzagli Diego Godín 6an Vertonghen Samuel Umtiti Thiago Silva Miranda Toby Alderweireld

Giorgio Chiellini guida la classifica seguito da Sergio Ramos, Mats Hummels e Andrea Barzagli, in Top 10 trovano spazio anche Diego Godin, Thiago Silva e Miranda.

Ricordiamo che a partire da domani (mercoledì 19 settembre) sarà disponibile la Web App di FIFA 19 con la quale iniziare a costruire la vostra squadra di FUT 19, inoltre dal 20 settembre FIFA 19 sarà accessibile agli abbonati EA/Origin Access in prova gratuita per dieci ore. Coloro che hanno prenotato la Ultimate Edition o la Champion Edition potranno iniziare a giocare in anticipo dal 25 settembre, tutti gli altri dovranno invece attendere il 28 settembre quando il gioco arriverà su PC, PS4, Xbox One e Switch.