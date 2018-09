FIFA 19 arriva su PS4, PC, Xbox One e Switch: le novità del gioco di calcio EA Sports

FIFA 19 è finalmente arrivato nei negozi, da oggi è possibile acquistare il nuovo gioco di calcio Electronic Arts, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Ma quali sono le novità di questa edizione? E cosa cambia nella versione per la console ibrida di Nintendo? Scopriamolo insieme.

FIFA 19 Novità

Tra le interessanti novità relative al gameplay di FIFA 19 troviamo l'Active Touch, le Tattiche Dinamiche, le Finalizzazioni a Tempo e le Regole Personalizzate, le quali ci consentiranno di creare partire decisamente "diverse" dal solito grazie alle opzioni Tiri da Fuori, Sopravvivenza, Colpi di Testa e Tiri al Volo, Il Primo A... e Niente Regole, quest'ultima particolarmente apprezzata poichè consente di eliminare qualsiasi sanzione, trasformando FIFA 19 in un gioco di calcio arcade al 100%.

FIFA 19 include anche la terza stagione della modalità Il Viaggio, denominata Il Viaggio Campioni: in questo nuovo episodio Alex Hunter si troverà tra le fila del Real Madrid dopo aver girato per gli Stati Uniti e il Regno Unito, ad affiancarlo troviamo anche Danny Williams e Kim Hunter, oltre a mentori come Neymar Jr e Dybala. Come riportato dal nostro Giuseppe Arace nella recensione di FIFA 19: "FIFA 19 è una vera festa calcistica: uno show videoludico potente ed appariscente, dove le velleità simulative si mescolano con quelle più spettacolarizzanti. Sempre più ricco sul piano delle modalità di gioco, lo sportivo di EA propone una propria interpretazione dell'essenza del calcio: lo fa con un occhio di riguardo per il realismo dei contrasti, per la libertà di movimento e del controllo palla, Anche quest'anno, insomma, EA Vancouver mira alla conquista della Coppa con una squadra piena di superstar. E, con una simile schiera di stelle in campo, lo spettacolo è garantito."

FIFA 19 Ultimate Team

L'impianto base di FIFA 19 Ultimate Team resta il medesimo delle passate edizioni, con qualche piccola novità, come la rimozione delle Divisioni Online a favore delle Division Rivals, competizioni su base settimanali che ci permetteranno di sfidare altri avversari della nostra categoria così da ottenere preziosi punti di qualificazione per la FUT Champions Weekend League. Presenti anche le ormai classifiche e apprezzate Squad Battles, i Draft e le Sfide Creazione Rosa (SCR). Non cambiano invece le meccaniche legate ai pacchetti di carte e alle Icone, ben numerose anche in questa edizione.



FIFA 19 per Nintendo Switch

Su Nintendo Switch, FIFA 19 si presenta in una forma leggermente diversa: il comparto tecnico è stato rivisitato per abbracciare le specifiche hardware della console, così come il sistema di controllo, progettato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con. Questa versione si differenzia anche per l'assenza della modalità Il Viaggio (e per i Pro Club) mentre FUT è disponibile con qualche piccola rinuncia rispetto alle altre edizioni. Ecco il verdetto del nostro Gabriele Laurino nella recensione di FIFA 19 Switch: "L'edizione targata Nintendo del calcistico di EA migliora e rifinisce diversi punti critici della sua scorsa incarnazione, ma al tempo stesso avrebbe potuto perfezionare ulteriormente alcune sue spigolature. Per quanto concerne i contenuti, FIFA 19 può definirsi soddisfacente, poiché tornano quasi tutte le modalità di gioco principali, con qualche piccola rinuncia nell’offerta di Ultimate Team e (nuovamente) senza Il Viaggio."

Avete bisogno di consigli per iniziare a giocare? Su Everyeye.it trovate la guida di FIFA 19 con consigli e trucchi utili per padroneggiare ogni aspetto del gioco, oltre a una guida di FIFA FUT 19 con le strategie per costruire una squadra vincente in modalità Ultimate Team.