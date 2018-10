FIFA 19, Assassin's Creed Origins, Spider-Man e GTA V tra le offerte del weekend di Amazon

Questo weekend Amazon.it propone tanti interessanti sconti sui migliori giochi del momento, da FIFA 19 a Marvel's Spider-Man, passando per classici come GTA V e Assassin's Creed Origins, proposti a prezzi decisamente contenuti. Di seguito abbiamo selezionato per voi dieci offerte videogiochi Amazon per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Videogiochi Amazon: Offerte e Sconti



Le offerte sono valide per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi, in particolar modo per quanto riguarda titoli recenti come PES 2019, FIFA 19, Shadow of the Tomb Raider e Marvel's Spider-Man. Prezzi ribassati anche per GTA V, Assassin's Creed Origins e Uncharted 4 Fine di un Ladro in versione budget PlayStation Classic.