FIFA 19: il Boca Juniors potrebbe non essere presente nel gioco?

Secondo alcune indiscrezioni, il club argentino Boca Juniors potrebbe non essere presente in FIFA 19 a causa di una presunta partnership stipulata con Konami, publisher di Pro Evolution Soccer.

La notizia non è confermata ma l'assenza dello studio La Bombonera in FIFA 19 ha fatto nasere qualche dubbio sulla presenza del Boca Juniors, nonostante l'accordo di esclusiva che lega la Primera Division a EA Sports. Il motivo dell'assenza sembra da ricercare nel fatto che la squadra avrebbe firmato un contratto esclusivo con Konami, ipotesi rafforzata da alcuni Tweet della stampa sudamericana che ha notato l'assenza dei calciatori del Boca in modalità Ultimate Team durante gli ultimi eventi stampa organizzati da Electronic Arts.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di un rumor non confermato, restiamo in attesa di saperne di più. Ricordiamo che la demo di FIFA 19 sarà disponibile dal 13 settembre e permetterà di provare la nuova modalità Campioni Il Viaggio e di giocare un match in modalità UEFA Champions League con Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid e Real Madrid, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Juventus e Roma. FIFA 19 uscirà il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox One X, Nintendo Switch e PlayStation 4 Pro