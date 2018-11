FIFA 19: il campionato statunitense si amplia con nuove squadre ed eventi

EA Sports e la Major League Soccer (MLS) hanno collaborato nuovamente per portare FIFA alla seconda stagione della eMLS. La versione parallela del campionato di calcio statunitense, si è espansa a 22 squadre con Atlanta United, D.C. United, e FC Cincinnati, che hanno già dichiarato di voler unirsi al campionato l'anno prossimo.

Come sappiamo, i campionati di calcio di tutto il mondo si stanno aprendo all'esport inaugurando nuove competizioni con i club tradizionali che vengono spronati a fondare un proprio team competitivo. Pensiamo, ad esempio, alla nuova ePremier League (Inghilterra) e eSuperliga (Danimarca) e la Virtuelle Bundesliga (Germania), eDivisie (Paesi Bassi), Virtual La Liga esports (Spagna), e la eLigue 1 (Francia).

Tutti i 19 club della stagione inaugurale della eMLS torneranno nel 2019: Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew SC, FC Dallas, Houston Dynamo, LA Galaxy, Minnesota United FC, Montreal Impact, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC, Sporting Kansas City, Toronto FC e Vancouver Whitecaps FC.

Questo lascia il Real Salt Lake e il Los Angeles FC come gli unici club MLS che al momento non hanno una squadra di esport, mentre l'Inter Miami FC di proprietà di David Beckham non si unirà all'MLS prima del 2020.

Oltre a salutare l'arrivo di nuovi team, la eMLS ha anche ampliato la sua struttura dei tornei con due nuovi seed prima del ritorno della eMLS Cup.

A partire da gennaio sarà la eMLS League Series One ospitata in collaborazione con LA Galaxy, mentre la eMLS League Series Two si terrà a febbraio e verrà giocata nella sede dell'FC Dallas. I due eventi decideranno il seed finale della eMLS Cup, che premierà il vincitore con i punti validi per le Global Series, in previsione della eWorld Cup.

E in Italia? Ancora nulla all'orizzonte ma i progetti ci sono e – forse – qualcosa si sta muovendo nella direzione giusta.