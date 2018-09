FIFA 19: la classifica dei migliori tiratori scatena la polemica tra Moberg e Ronaldo

Electronic Arts ha pubblicato la classifica dei migliori tiratori di FIFA 19, tra cui trovano spazio Kevin De Bruyne, Gonzalo Higuain, Edison Cavani, Robert Lewandowski, Sergio Aguero e Cristiano Ronaldo.

FIFA 19 Top 10 Tiro

10. Kevin De Bruyne

9. Gonzalo Higuaín

8. Edinson Cavani

7. Gareth Bale

6. Sergio Agüero

5. Robert Lewandowski

4. Harry Kane

3. Luis Suárez

2. Lionel Messi

1. Cristiano Ronaldo

FIFA 19 Top 10 Potenza di Tiro

10. Zlatan Ibrahimović

9. Aleksandar Kolarov

8. Kevin De Bruyne

7. Naldo

6. Lukas Podolski

5. Gareth Bale

4. Victor Ayala

3. Fredy Guarín

2. Hulk

1. Cristiano Ronaldo

Dopo aver letto la classifica il calciatore norvegese classe '91 Vegard Leikvoll Moberg (in forza al Bodø/Glimt) ha voluto "prendere in giro" Cristiano Ronaldo, affermando di avere valori più alti in FIFA Ultimate Team 19, dove al parametro Forza la stella della Juventus viene valutata con un punteggio pari a 79 mentre Moberg con 81. Un confronto non proprio alla pari, considerando la differenza d'età e i differenti ruoli dei due atleti, non a caso il Tweet di Moberg è stato sommerso da risposte negative e meme di risposte a tono...