FIFA 19: Companion App disponibile per il download su iPhone e Android

Oltre alla Web App di FIFA 19, Electronic Arts ha reso disponibile per il download anche la Companion App di FUT compatibile con smartphone iOS e Android. L'applicazione può essere scaricata gratis da App Store e Google Play.

"La Companion App di FIFA 19 ti consente di restare in contatto con il mondo di FUT 19 ovunque sia disponibile una connessione a Internet, per poter gestire il tuo Club FUT mentre sei in movimento. Tramite la Companion App di FIFA 19 puoi gestire ogni aspetto del tuo Club FUT, ad esempio preparare la tua squadra in vista del prossimo big match, fare un'offerta dell'ultimo minuto, ricevere premi e migliorare il tuo club con nuovi fantastici giocatori e oggetti presenti nei pacchetti, acquistabili con i crediti o con i FIFA Points. Grazie all'integrazione completa tra la Companion e la Web App e la tua piattaforma di gioco, la tua squadra sarà sempre aggiornata, ovunque ti trovi."

FIFA 19: Come utilizzare la Companion App

Per utilizzare la Companion App è richiesto un account EA, una copia di FIFA 19 e un Club di Ultimate Team Gli account creati su PS3, Xbox 360 e Nintendo Switch non sono supportati.

Per collegare l'account, accedi a FIFA 19

Seleziona la modalità FIFA Ultimate Team e crea il tuo Club

Imposta una domanda e risposta di sicurezza

Accedi con il tuo account EA dalla Companion App

FIFA 19 Companion App è disponibile in varie lingue, italiano comprese, potete effettuare il download gratis da App Store e Google Play, l'applicazione è compatibile con iPhone 5S, iPhone 6, 6S, iPhone 7, 7S, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, XS Max, iPhone XR e con tutti gli smartphone Android più recenti.