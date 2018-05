FIFA 19 confermato per Switch: non userà il Frostbite, ma avrà una grafica migliorata

In un'intervista concessa a Dream Team, il produttore dell'espansione FIFA World Cup Russia 2018 Andrei Lazarescu ha confermato che FIFA 19 uscirà anche su Nintendo Switch.

Potrebbe sembrare una cosa scontata, visto che la serie è già approdata sull'ibrida lo scorso anno, ma un conferma ufficiale non fa di certo male. Inoltre, Lazarescu ha condiviso anche altre informazioni molto interessanti. FIFA 19, come il predecessore, farà a meno del Frostbite ed utilizzerà un motore grafico progettato ad hoc per Nintendo Switch. "Non volevamo creare una versione depotenziata del Frostbite Engine", ha confessato il produttore.

Nonostante ciò, i giocatori della grande N potranno aspettarsi una grafica migliorata rispetto all'anno scorso. A tal proposito, Lazarescu ha affermato: "La nostra intenzione non è mai stata quella di creare un motore grafico apposito e non toccarlo mai più. Quello dell'anno scorso fungerà da punto di partenza e verrà migliorato in futuro". Alcuni miglioramenti, ad esempio, sono già sta apportati nell'espansione dedicata ai mondiali: il pubblico ora appare migliore che nella versione base del gioco.

Nei giorni scorsi, grazie alla Gazzetta dello Sport, abbiamo scoperto che FIFA 19 includerà la licenza ufficiale della Serie A. Nessuna certezza ancora, invece, sull'UEFA Champions League: dopo la scadenza dell'accordo con la serie Pro Evolution Soccer, sono in tanti ad ipotizzare l'inclusione della massima competizione in FIFA 19. Supposizioni avvalorate dal commentatore olandese del gioco, che ha dato la sua presenza per certa.