FIFA 19: Daniele Dagnolf Tealdi vince il Licensed Qualifier di Atlanta

Daniele “Dagnolf” Tealdi, giocatore in forza ai Pro2Be (già presente anche su PES come abbiamo raccontato), si è laureato campione del Licensed Qualifier Event di Atlanta di FIFA. L'azzurro è il primo a trionfare in un torneo targato EA Sports ed ELeague.

Il torneo, dopo i qualifier disputati online, si è svolto live alla ELeague Arena all'interno degli studi Turner (proprietario della lega), ad Atlanta.

Il format si è strutturato su quattro group stage da quattro giocatori, sia su PlayStation 4 che Xbox One. Per un totale di 32 giocatori. Il giocatore piemontese se l'è dovuta vedere con il polacco Damie in forza alla Roma, Fiddle del FC Cincinnati e LucasRep (Top 30 nella classifica Global Series di Fifa19).

Dopo aver superato sia quest'ultimo che Fiddle, Dagnolf si è ritrovato ai quarti dove ha incontrato lo spagnolo Gravesen che, nonostante qualche difficoltà, riesce a superare per assicurarsi la semifinale con Zezinho del Team Gullit. Semifinale protrattasi addirittura sino ai rigori che hanno portato decisamente bene a Daniele che è così riuscito a raggiungere la finale della versione PS4.

Dagnolf, alla fine, si è imposto anche sul colombiano Sebas Ortiz con un punteggio di 8 a 4 per l’italiano. Nella Grand Final, disputata in formato “cross–console”, l’avversario dell'italiano è invece il canadese Nawid “Goal Machine” Zoorzai del Team Rogue (quello, per intenderci di proprietà di Steve Aoki e degli Imagine Dragons).

Dagnolf, pur perdendo con una rete di scarto la partita disputata su Xbox One (terreno più congegnale all'avversario), l’azzurro rimonta su PS4 per un risultato complessivo di 4 a 3. Daniele Tealdi si porta a casa non solo il titolo di campione ma anche ben 10.000 Dollari.

GG Daniele!