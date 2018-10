FIFA 19, Darksiders 3 e Assassin's Creed Odyssey tra le dirette della settimana

La prima settimana di ottobre sarà ricca di nuovi appuntamenti per il palinsesto delle dirette di Everyeye. Tra l'1 e il 7 ottobre giocheremo in diretta a diverse novità come FIFA 19, Darksiders 3, Assassin's Creed Odyssey e Fist of the North Star Lost Paradise.

Lunedì 1 ottobre

Ore 14:30 - Video Gameplay di RDR 2 commentato in diretta

Ore 17:00 - Assassin's Creed Odyssey

Ore 21:00 - Fortnite

Martedì 2 ottobre

Ore 17:00 - Fist of the North Star Lost Paradise

Ore 19:00 - FIFA 19 Gameplay feat Il Green

Ore 21:00 - Destiny 2: I Rinnegati Feat Giorno Gaming

Mercoledì 3 ottobre

Ore 16:00 - Sea of Thieves con Francesco Serino

Ore 21:00 - Rainbow Six Siege

Giovedì 4 ottobre

Ore 19:00 - FIFA 19 Feat Il Green

Ore 20:00 - Sette Giorni: Il rotocalco videoludico

Ore 21:00 - Destiny 2: I Rinnegati Feat Giorno Gaming

Venerdì 5 ottobre

Ore 16:00 - Q&A Domande e Risposte

Ore 17:00 - Darksiders III

Ore 21:00 - Splatoon 2 feat. Re-Polp Fiction

Sabato 6 ottobre

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ Feat SchiacciSempre

Domenica 7 ottobre

Ore 21:00 - Fortnite feat. RNade_

