FIFA 19: data di uscita e versione Switch confermata

Durante l'EA Play 2018 in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, Electronic Arts ha annunciato che FIFA 19 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 28 settembre 2018.

È stata quindi confermata anche la versione Nintendo Switch, della quale si era già parlato nei giorni scorsi. L'edizione per l'ibrida di Nintendo non implementerà il Frostbite Engine, ma vanterà in ogni caso una grafica migliorata rispetto all'anno scorso.

Durante la stessa conferenza Electronic Arts ha anche annunciato che FIFA 19 includerà la licenza dell'UEFA Champions League, la massima competizione europea per club, che sarà persino integra all'interno della terza stagione della modalità Il Viaggio.