FIFA 19: Day One rotto e avvistamenti nei negozi prima dell'uscita

Per tutti gli appassionati calcio, questi sono giorni davvero caldissimi, nonostante il clima autunnale... il 28 settembre FIFA 19 arriverà su tutte le piattaforme e come ogni anni si apre la caccia alla rottura del day one e gli avvistamenti anticipati nei negozi (fisici e online).

In tanti sperano nella rottura del day one FIFA 19 ma ad oggi sembra che questa sia avvenuta solamente in Austria, almeno a giudicare dalla prima foto pubblicata su Instagram e da alcune testimonianze reperibili sempre sui social network. Nessuna notizia invece per quanto riguarda l'Italia, dove il day one di FIFA 19 non è stato rotto e probabilmente non lo sarà almeno fino alla metà della prossima settimana, quando piccoli rivenditori indipendenti potrebbero iniziare a vendere in anticipo le copie del gioco di calcio EA Sports.



Al momento i server di FIFA 19 sembrano essere ancora chiusi ma verranno aperti nelle prossime ore in contemporanea con l'inizio del periodo di prova per gli abbonati EA/Origin Access, previsto per il 20 settembre. A partire dal 27 settembre invece sarà disponibile l'Early Access per coloro che hanno prenotato la Champions Edition del gioco: potete effettuare il preordine di FIFA 19 su Amazon.it con la certezza di ricevere il gioco in tempo per il lancio:

Come ogni anno, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per tutte le segnalazioni del caso sulla, ricordiamo che il gioco uscirà ufficialmente il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro, PC Windows e Switch, la demo di FIFA 19 è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme citate, ad eccezione della console Nintendo.