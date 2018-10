FIFA 19 debutta al primo posto della classifica inglese superando Marvel's Spider-Man

FIFA 19 debutta al primo posto della classifica inglese, pur con vendite in calo del 25% sul mercato retail rispetto a FIFA 18, uscito nello stesso giorno (28 settembre) del 2017.

Da ribadire come i dati diffusi da GFK non includano le copie digitali, la versione PlayStation 4 è risultata la più venduta con il 64% del totale, Xbox One segue al 35% mentre la versione Switch ha inciso per l'1%, le edizioni Legacy per Xbox 360 e PlayStation 3 non sono state tracciate.

FIFA 19 Spider-Man Shadow of the Tomb Raider Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe The Elder Scrolls Online NBA 2K18 Valkyria Chronicles 4 Minecraft Xbox Edition

L'arrivo di FIFA 19 ha avuto ripercussioni sulle vendite di Marvel's Spider-Man, che occupa ora la seconda posizione, diventando in ogni caso il secondo gioco più venduto dell'anno nel Regno Unito subito alle spalle di Far Cry 5. Si mantengono su discreti livelli le vendite di Shadow of the Tomb Raider, mentre Valkyria Chronicles 4 debutta al nono posto della Top Ten UK.