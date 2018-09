FIFA 19 Demo: data di uscita e orario, squadre disponibili e modalità di gioco

La demo di FIFA 19 arriverà giovedì 13 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A che ora sarà disponibile per il download? E quali squadre conterrà? Facciamo chiarezza sui contenuti della versione demo del nuovo gioco di calcio targato Electronic Arts.

Demo FIFA 19: Data e Ora

FIFA 19 Demo esce giovedì 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, scaricabile gratis da PlayStation Store, Xbox Store e Origin, al momento il lancio non sembra essere previsto su Nintendo Switch. E per quanto riguarda l'orario di sblocco? Nessuna conferma da parte di EA Sports ma tutto farebbe pensare ad un iter analogo a quello seguito negli scorsi anni, con l'arrivo della demo previsto in contemporanea mondiale alle 19:00, ora italiana. Il file dovrebbe pesare tra i 7 e i 10 GB, esattamente come avvenuto per FIFA 17 e FIFA 18.

FIFA 19 Demo Squadre

Quali squadre saranno disponibili nella demo di FIFA 19? E' presto detto: Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Juventus, Roma, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. La build dovrebbe essere aggiornata con i trasferimenti del calciomercato estivo, dunque Cristiano Ronaldo sarà sicuramente alla Juventus.

FIFA 19 Modalità (Demo)

Due le modalità presenti nella demo: UEFA Champions League, che permetterà di giocare una partita provando le nuove caratteristiche di FIFA 19 (come le Tattiche Dinamiche e l'Active Touch) e l'incipit di Il Viaggio: Campioni, terzo atto dell'epopea di Alex Hunter. Il viaggio di Alex continuerà nel Real Madrid, confermata la presenza di atleti come Luka Modric, Gareth Bale, Kevin De Bruyne, Paulo Dybala e Neymar Jr.

FIFA 19 uscirà il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 Pro, PC Windows e Nintendo Switch. Preordina il gioco su Amazon.it e assicurati la consegna al Day One, solo su Amazon inoltre trovi la Steelbook Edition con custodia in metallo.