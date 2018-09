FIFA 19 Demo: download disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e PC!

Come promesso, EA Sports ha finalmente pubblicato l'attesa demo di FIFA 19 su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows.

Le versione dimostrativa pesa 7.48 GB e può ora essere scaricata dagli store digitali della piattaforme di riferimento (PlayStation Store, Xbox Store e EA Origin). Grazie alla versione di prova, i giocatori possono testare le novità di gameplay (Active Touch, Finalizzazione, Tattiche Dinamiche), la modalità Calcio d'Inizio rinnovata, le fasi iniziali de Il Viaggio: Campioni con protagonista Alex Hunter e persino l'UEFA Champions League.

Le squadre incluse sono Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus e Roma. A proposito di quest'ultima, nella giornata di ieri è stato siglato un accordo biennale con EA Sports: FIFA 19 è il videogioco ufficiale della Roma.

Ricordiamo che FIFA 19 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre, esclusivamente su Amazon.it è possibile prenotare e acquistare la Steelbook Edition con custodia in metallo. Electronic Arts ha anche svelato nelle scorse ore i migliori 10 calciatori di FIFA 19, tra cui troviamo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr.



Buon divertimento con la demo di FIFA 19!