FIFA 19: demo giocata in diretta da Il Green domani 13 settembre

Domani 13 settembre EA Sports pubblicherà finalmente la demo di FIFA 19 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per l'occasione, Il Green ci giocherà in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

L'appuntamento è fissato per le ore 19:00. Il Green analizzerà i contenuti e il gameplay, illustrando le principali novità della nuova edizione del titolo calcistico. Per l'occasione, risponderà anche a tutte le domande che gli spettatori gli porranno in chat. A tal proposito siete caldamente invitati a registrarvi al canale Twitch di Everyeye, requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della community.

La demo di FIFA 19 permetterà di testare la modalità Calcio d'Inizio, l'UEFA Champions League e le fasi iniziali de Il Viaggio: Campioni. Le squadre che metterà a disposizione saranno: Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Juventus, Roma, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che l'uscita di FIFA 19 è fissata per il 28 settembre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.