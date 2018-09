FIFA 19 Demo: PlayStation Access conferma l'orario di pubblicazione!

Un video pubblicato sul canale YouTube PlayStation Access conferma l'orario di pubblicazione della demo di FIFA 19, disponibile dalle 16:00 (ora italiana) di oggi, giovedì 13 settembre.

Nel filmato lo speaker annuncia la disponibilità della demo per le "3:00 PM", ovvero le 15:00, trattandosi del canale ufficiale PlayStation per il Regno Unito dobbiamo aggiungere 60 minuti di fuso orario, la demo di FIFA 19 arriverà dunque alle 16:00 ora italiana, tra poco meno di un'ora!

La demo di FIFA 19 permetterà di provare con mano la modalità UEFA Champions League con un numero limitato di square: Manchester City, Paris Saint-German, Juventus, Roma, Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspurm, Bayern Monaco, Atletico Madrid, inoltre sarà possibile prendere parte alle fasi iniziali della modalità Il Viaggio: Campioni, terzo atto dell'avventura di Alex Hunter.

Se volete vedere la demo di FIFA 19 in azione vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch alle 19:00 per il live gameplay del Green, inoltre vi ricordiamo che solo su Amazon.it trovate la Steelbook Edition con custodia in metallo.