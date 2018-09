FIFA 19: la demo sarà disponibile dalle 16:00? Mistero sull'orario di arrivo

La demo di FIFA 19 sarà disponibile da oggi, Electronic Arts non ha però comunicato l'esatto orario di arrivo della versione di prova, limitandosi a dichiarare che questa farà la sua comparsa giovedì 13 settembre su Origin, PlayStation Store e Xbox Store. A che ora arriverà FIFA 19 Demo?

Negli scorsi anni Electronic Arts aveva pubblicato la demo alle 19:00 (ora italiana) in contemporanea mondiale e in molti pensano che la compagnia possa mantenere inalterata questa abitudine anche nel 2018, tuttavia le cose potrebbero andare diversamente.

Secondo quanto riportato da Metro UK la demo sarà scaricabile dalle 3.00 PM BST, ovvero dalle 16:00 di oggi pomeriggio in Italia. Che EA Sports abbia deciso dunque di anticipare l'orario di lancio della demo di FIFA 19? Lo scopriremo nelle prossime ore.

FIFA 19 Demo permetterà di giocare una partita in modalità UEFA Champions League con una squadra a scelta tra Manchester City, Paris Saint-German, Juventus, Roma, Manchester United, Real Madrid, Tottenham Hotspurm Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid, oltre ad offrire l'accesso all'incipit della modalità Il Viaggio: Campioni, terzo atto dell'avventura di Alex Hunter.



Ricordiamo che per l'occasione questa sera alle 19:00 Il Green giocherà in diretta con la demo di FIFA 19 sul canale Twitch di Everyeye.it, non mancate!