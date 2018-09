FIFA 19 Demo: trapela la possibile data di uscita della versione di prova

Quando uscirà la demo di FIFA 19? Electronic Arts non si è ancora pronunciata in merito ma secondo un leak di TrueAchievements il lancio della versione di prova sarebbe davvero imminente...

Nello specifico, secondo quanto riportato dal sito sembra che la demo di FIFA 19 sia destinata ad uscire la prossima settimana e più precisamente il 13 settembre. Al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito e la data non è stata confermata dal publisher, anche i contenuti sono avvolti nel mistero.

Con ogni probabilità la demo di FIFA 19 permetterà di provare la modalità Calcio d'Inizio con una selezione di squadre e il primo capitolo della modalità Il Viaggio, come accaduto lo scorso anno. Stando ad alcuni rumor trapelati a inizio estate, tra le squadre disponibili troveremo Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint Germain e Tottenham Hotspur.

Electronic Arts, dal canto suo, ha specificato come la versione demo di FIFA 19 per il pubblico sarà differente rispetto a quella provata dalla stampa all'E3 e alla Gamescom, non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più. FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PlayStation 4, PS4 Pro, PC, Xbox One, Xbox One X e Nintendo Switch.