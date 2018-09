FIFA 19 Demo: Video Anteprima del nuovo gioco di calcio Electronic Arts

Per ingannare il tempo in attesa dell’uscita definitiva del suo sportivo di punta, Electronic Arts ha messo a disposizione degli appassionati una demo di FIFA 19, scaricabile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La versione dimostrativa ci ha permesso di dare un rapido sguardo a tutte le novità che saranno presenti nell’edizione finale, tra cui la modalità UEFA Champions League e un piccolo assaggio de Il Viaggio: Campioni, terzo atto della carriera di Alex Hunter. La demo di FIFA 19 mette a disposizione un numero limitato di squadre, tra cui Tottenham Hotspur, Paris Saint-German, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus e Roma (Partner Ufficiale di Electronic Arts).

FIFA 19 arriverà nei negozi il 28 settembre nei formati PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PC e PlayStation 4 Pro, ricordiamo che solo su Amazon.it è disponibile la Steelbook Edition con custodia in metallo.