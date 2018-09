FIFA 19 disponibile in Accesso Anticipato, svelata la Squadra della Settimana 1 di FUT!

Giornata ricca di novità per gli appassionati di calcio virtuale: Electronic Arts ha reso disponibile la prova di FIFA 19 agli abbonati EA/Origin Access ed ha pubblicato la Squadra della Settimana 1 di FIFA Ultimate Team.

Gli abbonati EA/Origin Access possono ora scaricare la versione completa di FIFA 19 e provare il gioco per dieci ore, giocando una partita in modalità UEFA Champions League con alcune delle squadre a disposizione (tra cui Manchester United, Manchester City, PSG e Real Madrid) e provare l'incipit della modalità Il Viaggio: Campioni, terzo atto dell'avventura di Alex Hunter. Al termine della prova potete decidere se disinstallare il gioco o acquistarlo da Origin e Xbox Store, in questo caso ricevete uno sconto del 10%.

Le novità però non finiscono qui perchè è ora disponibile anche la Squadra della Settimana 1 di FIFA 19 Ultimate Team:

Undici iniziale

GK: Yann Sommer - Borussia M'gladbach - (GER1) - Switzerland

CB: Kalidou Koulibaly - Napoli - (ITA1) - Senegal

CB: Álvaro - Villarreal CF - (SPA1) - Spain

RB: João Cancelo - Juventus - (ITA1) - Portugal

CAM: Dimitri Payet - Olympique de Marseille - (FRA1) - France

CDM: Granit Xhaka - Arsenal - (ENG1) - Switzerland

LW: Eden Hazard - Chelsea - (ENG1) - Belgium

RM: Andriy Yarmolenko - West Ham United - (ENG1) - Ukraine

ST: Ángel - Getafe CF - (SPA1) - Spain

ST: Timo Werner - RB Leipzig - (GER1) - Germany

RW: Hirving Lozano - PSV - (HOL) - Mexico

Sostituti e Riserve

GK: Thomas Strakosha - Lazio - (ITA1) - Albania

CB: Sidnei - Real Betis Balompié - (SPA1) - Brazil

LM: Garry Rodrigues - Galatasaray - (TUR) - Cape Verde Islands

ST: Bradley Wright-Phillips - New York Red Bulls - (USA) - England

CAM: Luis Miguel Rodríguez - Atlético Tucumán - (ARG) - Argentina

RM: Han Kyo Won - Jeonbuk Hyundai Motors - (KOR) - Korea Republic

LW: Gerso - Sporting KC - (USA) - Guinea-Bissau

ST: Pierre-Michel Lasogga - Hamburger SV - (GER2) - Germany

ST: Musashi Suzuki - V-Varen Nagasaki - (JPN) - Japan

LM: Ryan Fraser - Bournemouth - (ENG1) - Scotland

RM: Nicolas Pépé - LOSC Lille - (FRA1) - Côte d'Ivoire

LM: Jérôme Gondorf - SC Freiburg - (GER1) - Germany

FIFA 19 sarà disponibile dal 29 settembre (salvo rotture del day one) su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Pro e Xbox One X, coloro che hanno prenotato le edizioni Ultimate o Champions Edition potranno iniziare a giocare dal 25 settembre. Per tutti è invece già attiva la Web App di FIFA 19, necessaria per iniziare a costruire la propria squadra FUT.