FIFA 19 disponibile da oggi insieme alla prima Sfida Creazione Rosa per FUT

Il nuovo gioco di calcio EA Sports è finalmente disponibile nei formati PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nelle scorse ore numerosi rivenditori hanno rotto il day one di FIFA 19, in ogni caso l'attesa è terminata e da oggi tutti possono giocare con il simulatore calcistico di Electronic Arts.

FIFA 19 è disponibile in versione Standard, Champions Edition e Ultimate Edition, quest'ultima in vendita esclusivamente in formato digitale su Origin, PlayStation Store e Xbox Store.

FIFA 19 Champions Edition (fisica e digitale)

Fino a 20 pacchetti oro premium maxi

1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League

Neymar in prestito per 7 partite in FUT

Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite in FUT

Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora

FIFA 19 Ultimate Edition (solo digitale)

Fino a 40 pacchetti oro premium maxi

1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League

Neymar in prestito per 7 partite in FUT

Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite in FUT

Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora

Per l'occasione, Electronic Arts ha reso disponibile anche la prima Sfida Creazione Rosa (SCR) per FIFA 19 Ultimate Team, incentrata sui match Real Madrid vs Atletico Madrid (LaLiga), Feyenoord contro Vitesse (Eredivisi), Liverpool e Chelsea (Premier League) e Boavista contro Rio Ave (Liga Nos).

Pubblicata anche Squadra della Settimana 2 di FUT 19 che include nomi come Lorenzo Insigne, Lucas Hernández, Thomas Meunier, Anderson Talisca e Lucas Leiva.