FIFA 19: disponibile online il manuale completo in italiano

Ormai mancano pochi giorni al debutto di FIFA 19 su PC e Console, e per ingannare l'attesa EA Sports ha reso disponibile il manuale digitale del gioco, liberamente scaricabile online da tutti gli utenti.

Il manuale digitale di FIFA 19 può essere scaricato gratuitamente in formato PDF ai seguenti indirizzi:

I giocatori possono consultare il manuale di FIFA 19 per apprendere le prime nozioni sui controlli, sulle diverse modalità di gioco e sulle feature principali del nuovo titolo calcistico di EA Sports. Intanto ricordiamo che è attualmente disponibile la Web App di FIFA 19, di cui vi abbiamo proposto una Guida per guadagnare nuovi crediti da spendere in Ultimate Team.

Nell'attesa che FIFA 19 faccia il suo debutto il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la Guida con le strategie utili per vincere, oltre a una serie di mini-guide dedicate alle Finalizzazioni a tempo, alla Fase difensiva e alle Esultanze.

Per saperne di più sul gioco potete consultare i nuovi video di approfondimento de Il Green, come quello dedicato alla terza stagione de Il Viaggio e alle diverse novità introdotte nella modalità allenatore.