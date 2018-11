FIFA 19: divise Adidas Limited Edition per Juventus, Real Madrid, Man Utd e Bayern

FIFA 19 Ultimate Team dà il benvenuto alle divise EA Sports X Adidas Limited Edition per quattro dei più grandi club europei: Juventus, Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco. I nuovi design sono disponibili a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno attendere il 14 dicembre.

I giocatori che hanno impostato uno dei quattro club sopra menzionati come preferito prima del 28 novembre, riceveranno le nuove divise al prossimo avvio del gioco. Tutti gli altri, invece, potranno ottenerle completando i relativi obiettivi settimanali a partire da domani 30 novembre.

Dal 14 dicembre, invece, i kit saranno disponibili nei pacchetti e ottenibili direttamente dal Mercato Trasferimenti di FIFA Ultimate Team. Potranno essere acquisiti anche attraverso la FUT Web App e la FUT companion App per dispositivi mobili iOS e Android. Potete ammirare nel dettaglio tutte e quattro le divise in edizione limitata nelle immagini raccolte in galleria e nel trailer condiviso da EA Sports.

Ne approfittiamo per segnalarvi che ieri è stata resa disponibile la Squadra della Settimana 11 di FIFA 19 Ultimate Team, che vanta la presenza di Douglas Costa, Keita Baldé e Raheem Sterling. La recente patch 1.05 di FIFA 19 ha ridotto l'efficacia dei compagni in difesa controllati dalla CPU, ha migliorato la reattività degli attaccanti nell'area piccola avversaria e molto altro.