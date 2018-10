FIFA 19: Division Rivals e Talk sui Moduli con Il Green!

Dopo il debutto di FIFA 19 su PC e Console, Il Green è tornato su Everyeye per mettersi alla prova con le Division Rivals del nuovo titolo calcistico di EA Sports, e per approfondire le novità introdotte nella gestione dei moduli.

FUT Division Rivals si propone come la nuova modalità competitiva di FIFA 19 Ultimate Team: questa andrà a sostituire le vecchie divisioni online per offrire una dinamica più simile alle Squad Battles introdotte l'anno scorso.

Al primo avvio della modalità dovremo disputare diverse partite di "piazzamento", in modo da determinare la nostra divisione di partenza. Da questo momento in poi potremo affrontare ogni settimana gli avversari del nostro livello, così da affrontare partite equilibrate e impegnative al tempo stesso.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertur, Il Green ha parlato anche dei moduli e delle strategie da adottare in FIFA 19. Da questo punto di vista, gli sviluppatori si sono impegnati a proporre un sistema ancora più versatile e profondo per la gestione della formazione, permettendo ai giocatori di stabilire con precisione il comportamento della squadra in ogni zona del campo.

Ricordiamo che FIFA 19 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vi lasciamo con il nuovo video de Il Green proposto in cima alla notizia.