FIFA 19 domina la classifica italiana di settembre superando Spider-Man e Tomb Raider

FIFA 19 domina la classifica italiana a settembre, il nuovo gioco di calcio targato EA Sports diventa il titolo più venduto del mese scorso, lasciandosi alle spalle Marvel's Spider-Man e Shadow of the Tomb Raider.

Classifica italiana settembre 2018

FIFA 19 MARVEL'S SPIDER-MAN FIFA 19 CHAMPIONS EDITION SHADOW OF THE TOMB RAIDER PRO EVOLUTION SOCCER 2019 F1 2018 HEADLINE EDITION SHADOW OF THE TOMB RAIDER LIMITED STEELBOOK EDITION NBA 2K19 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY FIFA 19 LEGACY EDITION

Shadow of the Tomb Raider ha riscosso un discreto successo nel nostro paese, essendo presente in classifica sia con la versione Standard che con la Steelbook Edition. Buon successo anche per PES 2019 (quinto posto), F1 2018 (sesto posto) e NBA 2K19 (ottavo posto), da segnalare la decima posizione occupata da FIFA 19 Legacy Edition per PlayStation 3, risultato che conferma l'ampia diffusione della piattaforma Sony di vecchia generazione nel nostro paese.