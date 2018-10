FIFA 19: EA annuncia una nuova lega eSport basata sulla Premier League

La Premier League ed EA hanno stretto una nuova partnership per creare un campionato eSport di FIFA 19 basato sulla prima divisione del campionato di calcio inglese. Ogni club selezionerà due giocatori che andranno a rappresentare la squadra nel torneo.

La lega in questione si chiamerà ePremier League (ePL) e includerà 20 squadre basate su tutti club della Premier League, tra cui Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City e Liverpool.

Il torneo inizierà a gennaio 2019, con l'apertura delle iscrizioni fissata per il 3 dicembre. Ciascuno dei 20 club riconosciuti della Premier League ospiterà i propri playoff dal vivo per selezionare i due rappresentati della squadra all'evento, uno per ogni piattaforma (PlayStation 4 e Xbox One).

I giocatori di ciascuna squadra si sfideranno l'un l'altro per due mesi, a partire dalle qualificazioni online e dai playoff, per arrivare alla finale programmata per il 28 marzo a Londra. Le finali del torneo verranno trasmesse in prima serata su Sky Sport, uno dei canali sportivi più popolari in Inghilterra e nel resto d'Europa.

Al momento i premi in palio per il torneo non sono stati svelati, ma i giocatori che parteciperanno all'ePremier League possono aspettarsi di guadagnare punti stagionali per farsi strada nelle qualificazioni della FIFA 19 Global Series.