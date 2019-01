FIFA 19: EA ridurrà l'efficacia dei tiri di precisione e finalizzazioni a tempo

Sono in arrivo alcuni cambiamenti nel gameplay per FIFA 19, l'edizione annuale del celebre simulatore calcistico di EA Sports. Ad essere affetti da tale modifiche sono soprattutto le conclusioni, alcune delle quali nell'update 7 saranno profondamente cambiate.

Si tratta nello specifico dei tiri di precisione e delle finalizzazioni a tempo, entrambe considerate troppo efficaci fin dall'uscita del gioco, ed erano state oggetto di diverse lamentele da parte della community soprattutto per quanto riguarda le partite online.

L'introduzione della nuova meccanica del cosiddetto "tiro a tempo", che consiste nel premere di nuovo il tasto del tiro nell'esatto momento in cui il giocatore colpisce il pallone, era infatti piuttosto permissiva e rendeva possibile segnare un gol anche quando l'esecuzione del tiro non era stata precisa, rendendola così quasi sempre l'opzione più favorevole, mentre nelle intenzioni iniziali avrebbe dovuto rappresentare un rischio preso dal giocatore.

Anche l'efficacia dei tiri di precisione è stata ridotta, e presumibilmente sarà più difficile vedere le abituali tonnellate di gol realizzati utilizzando tale meccanica, che al momento è invece tra le più popolari nel multiplayer online. L'aggiornamento di FIFA 19 è già scaricabile su PC, mentre su PlayStation 4 e Xbox One è ancora privo di data d'uscita, ma dovrebbe comunque essere in arrivo in tempi brevi.