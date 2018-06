FIFA 19: a EA Sports non dispiacerebbe avere la concorrenza di PES su Nintendo Switch

Da sempre, i franchise di FIFA e Pro Evolution Soccer si contendono il mercato composto dai videogiocatori appassionati di calcio. Tuttavia, su Nintendo Switch è al momento presente soltanto il simulatore di Electronic Arts, che tra le altre cose gode di un successo maggiore rispetto al competitor anche sulle altre piattaforme.

Durante una recente intervista, l'associate producer di FIFA 19 Andrei Lăzărescu ha dichiarato che agli sviluppatori di EA Sports non dispiacerebbe affatto avere la concorrenza del titolo Konami anche su Nintendo Switch. Di certo, infatti, rappresenterebbe un'ulteriore motivazione per continuare ad evolversi e proporre ogni anno un prodotto sempre migliore.

Parlando più in generale di FIFA 19, inoltre, Lăzărescu dichiara come l'intento del team sia quello di partire dalle basi del precedente capitolo per continuare a proporre un valido prodotto ai possessori di Switch, che già si dichiarano soddisfatti di FIFA 18. Grazie all'introduzione della licenza UEFA Champions League, alle novità di gameplay, alle migliorie grafiche e alla rinnovata profondità delle modalità di gioco, EA Sports è convinta con FIFA 19 di fare un vero passo evolutivo per la serie.

FIFA 19 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch il 28 settembre. Sulle nostre pagine trovate l'anteprima del nuovo simulatore calcistico di EA.