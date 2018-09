FIFA 19 Ultimate Team: EA Sports ha svelato i 23 Giocatori da Tenere d'Occhio

Nelle scorse ore, EA Sports ha finalmente svelato i 23 Giocatori da tenere d'occhio (DTO), anche conosciuti come Ones to Watch, di FIFA 19 Ultimate Team.

Questi calciatori, protagonisti indiscussi del mercato estivo, possono essere aggiunti sotto forma di oggetti giocatore speciali dinamici alla rosa FUT. Questi oggetti ricevono bonus permanenti alle valutazioni durante la stagione ogni volta che le rispettive controparti reali si mettono in luce nei loro nuovi club. Ecco a voi la lista completa.

Formazione Titolare

Cristiano Ronaldo (Juventus)

(Juventus) Gonzalo Higuaín (AC Milan)

(AC Milan) Radja Nainggolan (Inter)

(Inter) Alisson (Liverpool)

(Liverpool) Riyad Mahrez (Manchester City)

(Manchester City) Sokratis (Arsenal)

(Arsenal) Jorginho (Chelsea)

(Chelsea) João Cancelo (Juventus)

(Juventus) Naby Keita (Liverpool)

(Liverpool) Leon Goretzka (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Quincy Promes (Spartak Mosca)

Panchina

Salif Sané (Schalke 04)

(Schalke 04) Sime Vrsaljko (Inter)

(Inter) Axel Witsel (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Fred (Manchester United)

(Manchester United) Alexandr Golovin (AS Monaco)

(AS Monaco) Thomas Lemar (Atlético Madrid)

(Atlético Madrid) Felipe Anderson (West Ham)

(West Ham) Richarlison (Everton)

(Everton) Malcom (FC Barcellona)

(FC Barcellona) Fedor Smolov (Lokomotiv Mosca)

(Lokomotiv Mosca) Mariano (Real Madrid)

(Real Madrid) Moussa Dembélé (Olympique Lione)

Ricordiamo che gli oggetti DTO verranno aggiornati in base alle selezioni Squadra della Settimana (fino al termine della stagione 2018-19), UP, Eroe, Primatista o Squadra del torneo. Al contrario, gli oggetti DTO non verranno aggiornati in base alle selezioni GdM, vincitore premio, SCR, o ad altri eventi nel gioco. Ulteriori informazioni in merito potete ottenerle consultando le FAQ ufficiali.

Ricordiamo che FIFA 19 è ora disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.