FIFA 19: ecco i migliori giocatori della Ligue 1 suddivisi per ruolo

L'uscita di FIFA 19 si avvicina sempre di più ed EA Sports ha ben pensato di rendere l'attesa più piacevole svelato i migliori giocatori dei principali campionati internazionali. Quest'oggi tocca agli atleti più forti della Ligue One, massima competizione calcistica francese.

Migliori Attaccanti

10. Loïc Rémy (78)

9. Bertrand Traoré (79)

8. Stevan Jovetić (80)

7. Memphis Depay (83)

6. Mario Balotelli (83)

5. Ángel Di María (84)

4. Falcao (85)

3. Kylian Mbappé (87)

2. Edinson Cavani (89)

1. Neymar Jr (92)

Migliori Centrocampisti

10. Morgan Sanson (80)

9. Lassana Diarra (80)

8. Adrien Rabiot (80)

7. Julian Draxler (83)

6. Kevin Strootman (83)

5. Luiz Gustavo (83)

4. Florian Thauvin (84)

3. Dimitri Payet (84)

2. Nabil Fekir (85)

1. Marco Verratti (86)

Migliori Difensori

10. Loïc Perrin (80)

9. Dante (80)

8. Marcelo (81)

7. Thomas Meunier (82)

6. Adil Rami (82)

5. Dani Alves (82)

4. Presnel Kimpembe (83)

3. Kamil Glik (83)

2. Marquinhos (84)

1. Thiago Silva (88)

Migliori Portieri

10. Benoît Costil (78)

9. Ciprian Tătăruşanu (78)

8. Kevin Trapp (80)

7. Alphonse Areola (81)

6. Benjamin Lecomte (81)

5. Steve Mandanda (83)

4. Danijel Subašić (83)

3. Anthony Lopes (84)

2. Stéphane Ruffier (84)

1. Gianluigi Buffon (88)

Cosa ve ne pare dei calciatori selezionati e delle loro valutazioni? Come avrete sicuramente notato, i giocatori del Paris Saint-German dominano in ogni reparto. Gianluigi Buffon, alla sua prima stagione in Francia, ha subito conquistato la prima posizione tra i portieri, mentre il trio offensivo composto da Kylian Mbappé, Edinson Cavani e Neymar Jr. si è appropriato del podio dlla classifica dei migliori attaccanti. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di consultare anche le liste con i migliori calciatori di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga.

Ricordiamo che FIFA 19 verrà lanciato il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One,PC e Nintendo Switch. Sulle prime tre piattaforme appena menzionate è ora disponibile al download la versione demo, che permette di testare la modalità Calcio d'Inizio rinnovata con la Champions League e Il Viaggio: Campioni con Alex Hunter. Ben 10 le squadre presenti, tra le quali figurano Juventus, Roma e lo stesso PAris Saint-German.