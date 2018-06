FIFA 19: Electronic Arts è interessata al supporto Cross-Play ma non c'è niente di certo

Potrebbe essere FIFA 19 il primo episodio della serie ad implementare il supporto per il Cross-Play? Electronic Arts vorrebbe dare una risposta positiva a questa domanda, tuttavia al momento non è possibile farlo, come specificato dal Creative Director Matt Prior.

Tramite le pagine di Eurogamer.net, Prior fa sapere che "è una cosa di cui discutiamo molto a livello interno, ma alcuni First Party (nessun nome è stato citato, ndr) potrebbero considerarlo un problema. Non posso farvi promesse ma comunque ascoltiamo regolarmente i feedback della community e sappiamo che questa è una feature molto richiesta."

Difficile capire se FIFA 19 supporterà effettivamente il Cross-Play, per Electronic Arts, ribadisce Prior, si tratta senza dubbio di una funzionalità interessante, oltretutto richiesta a gran voce dalla community, allo stato attuale però non è possibile sbilanciarsi ulteriormente. Ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360 e piattaforme mobile (iOS, Android) dal 28 settembre 2018.

Tra le novità di FIFA 19 troviamo il ritorno della Champions League e la terza stagione della modalità Il Viaggio, che vedrà Alex Hunter affamato di vittorie...