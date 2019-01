FIFA 19: Electronic Arts non venderà più Punti FIFA in Belgio dal 31 gennaio

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Electronic Arts ha annunciato che dal 31 gennaio 2019 interromperà la vendita di Punti FIFA in Belgio, così da rispettare le norme imposte dalle autorità del paese in materiale di gioco d'azzardo.

"Dopo ulteriori accertamenti effettuati con le autorità del paese, abbiamo deciso di non vendere più Punti FIFA in Belgio a partire dal 31 gennaio 2019. Questo vuol dire che i giocatori belgi non potranno più acquistare punti per ottenere i pacchetti di Ultimate Team. Questa modalità di gioco resterà accessibile ma dal primo febbraio non sarà possibile acquistare ulteriori Punti FIFA, i punti in proprio possesso invece potranno essere spesi regolarmente, tuttavia non potrete acquistarne altri una volta che il vostro saldo andrà a zero. Tutti i contenuti presenti nel gioco potranno essere ottenuti semplicemente giocando, come era del resto già possibile fare fino ad oggi."

Electronic Arts promette ulteriori chiarimenti a riguardo e chiede alle autorità locali di rivedere le proprie politiche sulle microtransazioni. Come vi abbiamo riportato anche su queste pagine, in Belgio l'acquisto di Loot Box rientra nella categoria del gioco d'azzardo e questo ha portato molti publisher a rimuovere gli acquisti in-app dai propri prodotto, una decisione che ha coinvolto aziende come Valve, 2K Games, Blizzard ed ora Electronic Arts.