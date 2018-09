FIFA 19: Electronic Arts svela le prime valutazioni dei migliori 100 giocatori

Oggi inizia il conto alla rovescia delle valutazioni dei 100 giocatori più quotati di FIFA 19 con un video che mostra i fuoriclasse del calibro di Ronaldo e Neymar contendersi la vetta della classifica delle valutazioni in FIFA.

Ecco i primi 20 giocatori rivelati (posizioni dalla 100-81) oggi da Electronic Arts:

100 KOSTAS MANOLAS

99 RIYAD MAHREZ

98 ZLATAN IBRAHIMOVIĆ

97 RAHEEM STERLING

96 BLAISE MATUIDI

95 MARCO ASENSIO

94 SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ

93 JOSHUA KIMMICH

92 EDIN DŽEKO

91 KOKE

90 MARCO REUS

89 FILIPE LUÍS

88 VINCENT KOMPANY

87 ARJEN ROBBEN

86 ALISSON

85 DAVID ALABA

84 FABINHO

83 ARTURO VIDAL

82 VIRGIL VAN DIJK

81 DIEGO COSTA

I restanti atleti della Top 100 di FIFA 19 verranno svelati nelle settimane che ci separano dall'uscita del gioco. FIFA 19 è atteso per il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Questa mattina Electronic Arts ha svelato anche nuove Carte Icone di FIFA Ultimate Team 19 tra cui Paul Scholes, Ryan Giggs, Hristo Stoichkov, Christian Vieri, George Best, Jens Lehmann, Michail Ballack, Luis Figo e Gennaro Gattuso.