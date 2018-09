FIFA 19 Feat Il Green: come sarà la nuova Carriera Allenatore?

Il Green torna su Everyeye.it per guidarci alla scoperta di FIFA 19. In questa puntata approfondirà la modalità Carriera Allenatore, analizzandone gli aspetti principali con un nuovo video.

Tra le novità principali della nuova Carriera Allenatore troviamo la licenza ufficiale delle competizioni UEFA, vale a dire Champions League, Europa League e Supercoppa Europea. Gli sviluppatori hanno curato nei minimi dettagli l'integrazione di questi tornei, ricreando la giusta atmosfera quando si partecipa a un evento di grande portata come la Champions League, con tanto di sigla ufficiale inclusa.

Novità anche per la gestione del budget a disposizione del club. Quando nelle passate edizioni si vinceva un trofeo come il campionato o una coppa, il premio in denaro andava ad incrementare i ricavi del club senza incidere sul budget dei trasferimenti, rendendo più complicate le operazioni di mercato. In FIFA 19, invece, sarà la dirigenza del club a decidere come aumentare i fondi per i nuovi acquisti, in base ai risultati sportivi e finanziari ottenuti dalla squadra.

Segnaliamo anche l'introduzione di un nuovo livello di difficoltà "Estremo", la soluzione ideale per tutti i giocatori che amano le sfide più impegnative. Per saperne di più sulla nuova modalità Carriera Allenatore di FIFA 19 potete guardare il nuovo video speciale de Il Green riportato in cima alla notizia.