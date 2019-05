FIFA 19 FUT: Gomez balla la Papu Dance nella Squadra della Settimana 34

Superati i problemi di connessione ai server EA dei principali videogiochi multiplayer del colosso statunitense, i ragazzi di EA Canada tornano ad aggiornare la dimensione calcistica di FIFA 19 stilando la lista degli atleti che entrano a far parte della Squadra della Settimana 34 di FIFA Ultimate Team.

La straordinaria prestazione ottenuta con l'Atalanta nella sfida contro la Lazio per puntellare il piazzamento Champions della Dea permette all'attaccante Alejandro Dario Gomez di ballare la Papu Dance nell'Undici Titolare del nuovo Team of the Week. Il bomber argentino, assieme a Felipe della Spal, risultano essere gli unici rappresentanti della Serie A, come possiamo facilmente intuire scorrendo la lista dei "convocati" della Squadra della Settimana 34 di FIFA 19 FUT:

Undici Titolare

Walter Benítez 86 (Argentina / OGC Nice)

Joshua Kimmich 88 (Germania / FC Bayern Munich)

Kenny Lala 88 (Francia / RC Strasbourg)

Vincent Kompany 86 (Belgio / Manchester City)

Pedro Mendes 81 (Portogallo / Montpellier HSC)

Alejandro Gómez 88 (Argentina / Atalanta)

Julian Brandt 87 (Germania / Bayer 04 Leverkusen)

Andros Townsend 84 (Inghilterra / Crystal Palace)

Eden Hazard 95 (Inghilterrra / Chelsea)

Timo Werner 89 (Germania / RB Leipzig)

Bruno Fernandes 89 (Portogallo / Sporting CP)

Sostituti e Riserve

Taison 84 (Brasile / Shakhtar Donetsk)

Fernando 82 (Brasile / Galatasaray)

Rémy Cabella 82 (Francia / AS Saint-Étienne)

Jhon Córdoba 83 (Colombia / 1. FC Köln)

Santi Mina 85 (Spagna / Valencia CF)

Felipe 81 (Brasile / Spal)

Marko Dmitrović 84 (Serbia / SD Eibar)

Ryan Fredericks 79 (Inghilterra / West Ham United)

Philipp Hofmann 68 > 76 (Germany / Eintracht Braunschweig)

Amor Layouni 63 > 72 (Sweden / FK Bodø/Glimt)

Aliou Badji 63 > 72 (Senegal / Rapid Wien)

Martin Braithwaite 76 > 81 (Denmark / CD Leganés)

La sfida lanciata da EA Sports a tutti gli appassionati di FIFA 19 Ultimate Team potrà essere accolta dai giocatori di FIFA 19 a partire dalle ore 19:00 di oggi, 8 maggio, fino alla medesima ora di mercoledì prossimo, 15 maggio. A chi ci segue, ricordiamo infine che Electronic Arts ha fissato per il 10 maggio il lancio del Team of the Season e invitato tutti i membri della community a partecipare alle votazioni per scegliere i campioni del TOTS di FIFA 19 FUT.