FIFA 19: gioca da oggi con le edizioni Champions e Ultimate, disponibili su PS4, PC e Xbox

Il Day One di FIFA 19 non è stato ancora rotto in Italia ma gli appassionati di calcio possono comunque mettere le mani da oggi sul nuovo gioco EA Sports grazie alle edizioni Champions e Ultimate, ora disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

FIFA 19 Champions Edition e Ultimate Edition garantiscono infatti l'accesso anticipato alla versione completa, utilizzabile con tre giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale fissato per il 28 settembre. Di seguito, i bonus delle due edizioni ora in vendita:

FIFA 19 Champions Edition (fisica e digitale)

Fino a 20 pacchetti oro premium maxi

Fino a 3 giorni di accesso anticipato

1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League

Neymar in prestito per 7 partite in FUT

Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite in FUT

Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora

FIFA 19 Ultimate Edition (solo digitale)

Fino a 40 pacchetti oro premium maxi

Fino a 3 giorni di accesso anticipato

1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League

Neymar in prestito per 7 partite in FUT

Cristiano Ronaldo in prestito per 7 partite in FUT

Divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora

Di seguito i link per i preorder su Amazon.it:

Per quanto riguarda la Standard Edition su Everyeye.it trovate un topic con le segnalazioni degli utenti di tutta Italia sulla rottura del Day One di FIFA 19, il gioco sarà disponibile per tutti dal 28 settembre nei formati PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Lo sapevate? Cristiano Ronaldo (Juventus), Neymar Jr (Paris Saint-Germain), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Paulo Dybala (Juventus) hanno ricevuto la loro copia personalizzata di FIFA 19!