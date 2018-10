FIFA 19 è il gioco più venduto di settembre nel Regno Unito

Dopo aver conquistato la prima posizione nella classifica software settimanale scalzando Marvel's Spider-Man, FIFA 19 si presenta al comando della Top 10 dei titoli più venduti nel mese di settembre nel Regno Unito.

Nonostante un calo delle vendite pari al 25% rispetto al 2017, anche quest'anno FIFA 19 si riconferma il titolo più acquistato di settembre. Un risultato comunque ottimo, considerando che il è uscito due giorni prima della fine del mese. Di seguito, potete consultare la classifica completa:

FIFA 19 - EA Marvel’s Spider-Man - Sony Shadow of the Tomb Raider - Square Enix Crash Bandicoot N.Sane Trilogy - Activision NBA 2K19 - 2K Grand Theft Auto V - Rockstar F1 2018 - Codemasters Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Pro Evolution Soccer 2019 - Konami PlayerUnknown’s Battlegrounds - Microsoft

Marvel's Spider-Man deve "accontentarsi" della medaglia di argento nonostante l'incredibile successo riscosso: vi basti pensare che in UK nello stesso arco di tempo la nuova avventura dell'Uomo Ragno ha venduto più copie di Uncharted 4 Fine di un Ladro (+44%), Horizon Zero Dawn (+94%) e God of War (+138%). Shadow of the Tomb Raider si aggiudica il gradino più basso del podio, facendo registrare al lancio vendite leggermente inferiori rispetto ai suoi due predecessori. Che ne pensate della Top 10 di settembre del Regno Unito?