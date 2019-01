FIFA 19 e GTA 5 sono stati i giochi più venduti in Italia nella prima settimana di gennaio

AESVI ha pubblicato la classifica software italiana della prima settimana del 2019, relativa al periodo che va dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno appena iniziato. La Top 10 vede FIFA 19 saldamente al comando, con qualche sorpresa nelle posizioni più basse...

Top 10 Italia - Week 1 2019

FIFA 19 GRAND THEFT AUTO V RED DEAD REDEMPTION 2 MARVEL'S SPIDER-MAN CALL OF DUTY BLACK OPS 4 JUST DANCE 2019 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY GOD OF WAR SUPER MARIO PARTY

Sul podio trovano spazio anche Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, al quarto posto troviamo Marvel's Spider-Man seguito da Call of Duty Black ops IIII e Just Dance 2019, ancora molto popolare nel nostro paese. Settimo posto per Assassin's Creed Odyssey, con la top 10 che si chiude con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, God of War e Super Mario Party.

Le poche novità delle ultime settimane hanno certamente contribuito alla staticità della classifica, vedremo cosa accadrà a fine mese con l'arrivo di Kingdom Hearts III e Resident Evil 2 Remake.