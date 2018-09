FIFA 19: Guida alla Difesa, consigli e strategie utili per contrastare gli avversari

Dopo avervi fornito una panoramica sui controlli e sulle meccaniche di gioco di FIFA 19, in questa mini-guida vi forniremo qualche consiglio per migliorare la fase difensiva nel nuovo titolo calcistico di EA Sports.

Movimento

Ricordate di usare il tasto L2/LT per perfezionare il movimento del vostro difensore mentre affrontate un attaccante avversario. In questo modo è più semplice eseguire il passo laterale e chiudere lo spazio sulla fascia. Mentre vi avvicinate al portatore di palla avversario premete Cerchio/B per sottrargli la sfera quando siete abbastanza vicini.

Scivolata

Anche se la scivolata rimane una mossa rischiosa, la sua utilità è molto importante in FIFA 19, soprattutto durante le ripartenze avversarie. Per eseguire una scivolata provvidenziale senza fare fallo, vi consigliamo di effettuarla in velocità quando siete abbastanza vicini al portatore di palla.

Battaglie 50/50

Battaglie 50/50 è il nuovo sistema di contrasti inserito in FIFA 19. Quando avete la palla al piede, tenete premuto L2/LT per farvi scudo contro il giocatore avversario. Da questa posizione qualsiasi contrasto subito verrà giudicato tramite il nuovo sistema che pesa le statistiche difensive di ogni giocatore per determinare il risultato. Sfruttatelo a vostro vantaggio con i giocatori che hanno le statistiche migliori.

Raddoppio di marcatura

Durante la fase difensiva noterete un'icona trasparente sopra uno dei vostri compagni, a indicare il secondo difensore disponibile per il raddoppio di marcatura. Tenete premuto R1/RB per spingere il secondo giocatore a fare pressing sui portatori di palla, cercando di contrastare e rallentare il gioco degli avversari.

Cambio giocatore

Abituatevi a usare la levetta destra per passare da un giocatore all'altro. In alternativa potete premere L1/LT per passare al giocatore più vicino, ma con la levetta destra avrete la possibilità di selezionarne un altro indicando verso la direzione in cui si trova. In questo modo potrete gestire la fase difensiva con più libertà.

Tattiche difensive

Ricordate di personalizzare le tattiche dinamiche e di sfruttare le tattiche rapide. Queste ultime sono richiamabili in partita tramite il D-Pad: premete una volta la Freccia Bassa per mostrare le tattiche difensive, premetela due volte per la trappola del fuorigioco e premete Freccia Bassa + Freccia Destra per aumentare il pressing.

Non correte troppo

A meno che non stiate inseguendo un attaccante laterale sulla fascia, non c'è bisogno di correre sempre. In velocità è più difficile seguire i portatori di palla, senza dimenticare che in questo modo gli avversari possono disorientarvi facilmente cambiando direzione all'improvviso.

Tempismo

Premere in continuazione il tasto del tackle non vi aiuterà a sottrarre palla agli avversari. Cercate sempre di scegliere il momento giusto per eseguire un contrasto, assicurandovi di essere abbastanza vicini all'avversario.

Per conoscere altri consigli e strategie utili, non dimenticate di consultare la nostra Guida di FIFA 19 per vincere le partite. Ricordiamo che il nuovo gioco calcistico di EA Sports sarà disponibile dal 28 settembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.