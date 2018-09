FIFA 19: Guida alle migliori esultanze da esibire dopo un Goal

Come nei precedenti capitoli della serie, in FIFA 19 possiamo festeggiare la realizzazione di un goal con una particolare esultanza da sfoggiare a bordo campo. In questa mini-guida vi elencheremo quelle migliori, spiegandovi come eseguirle.

Di seguito elenchiamo le principali esultanze presenti in FIFA 19, spiegandovi come eseguirle con la relativa combinazione di tasti (con LD intendiamo la levetta analogica destra):

KO - Tieni premuto L1(LB) + Premi 2 volte Quadrato/X

- Tieni premuto L1(LB) + Premi 2 volte Quadrato/X Proprio qui in questo momento - Tieni premuto R1(RB) + Premi Cerchio/B

- Tieni premuto R1(RB) + Premi Cerchio/B Morso della mano - Tieni premuto L2(LT) + Inclina LD in alto e in basso

- Tieni premuto L2(LT) + Inclina LD in alto e in basso Stai in piedi - Tieni premuto L2(LT) + Tieni inclinata LD a sinistra

- Tieni premuto L2(LT) + Tieni inclinata LD a sinistra Fratellino - Tieni premuto L2(LT) + Premi 2 volte Cerchio/B

- Tieni premuto L2(LT) + Premi 2 volte Cerchio/B Vecchio uomo : Tieni premuto L2(LT) + Premi R3

: Tieni premuto L2(LT) + Premi R3 Invita alla calma - Tieni premuto L1(LB) + Premi 2 volte Triangolo/Y

- Tieni premuto L1(LB) + Premi 2 volte Triangolo/Y Telefono - Tieni premuto L1(LB) + Tieni inclinata LD in alto

- Tieni premuto L1(LB) + Tieni inclinata LD in alto Moto - Tieni premuto L1(LB) + Tieni inclinata LD in basso

- Tieni premuto L1(LB) + Tieni inclinata LD in basso Hang Loose - Tieni premuto L1(LB) + Inclina LD in alto e in basso

- Tieni premuto L1(LB) + Inclina LD in alto e in basso Muevelo - Tieni premuto L1(LB) + Inclina LD a destra e a sinistra

- Tieni premuto L1(LB) + Inclina LD a destra e a sinistra Patty Cake - Tieni premuto L1(LB) + Inclina 2 volte LD a destra

- Tieni premuto L1(LB) + Inclina 2 volte LD a destra Push Ups - Tieni premuto R1(RB) + Inclina LD a destra e a sinistra

- Tieni premuto R1(RB) + Inclina LD a destra e a sinistra The Worm - Tieni premuto R1(RB) + Ruota LD in senso orario

- Tieni premuto R1(RB) + Ruota LD in senso orario Danza : Tieni premuto R1(RB) + Inclina due volte LD in basso

: Tieni premuto R1(RB) + Inclina due volte LD in basso Giddy Up - Tieni premuti L1(LB) + Premi R3

Non dimenticate di consultare le altre guide di Everyeye dedicate a FIFA 19, come quella dei Controlli e delle nuove meccaniche, quella di Ultimate Team e la mini-guida incentrata sulle Finalizzazioni a tempo. Ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.