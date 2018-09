FIFA 19 Guida: come guadagnare crediti FUT con la Web App

La Web App di FIFA 19 sarà disponibile a partire dal 19 settembre, con qualche giorno di anticipo rispetto al debutto del gioco fissato per fine mese. In questa mini-guida vi spiegheremo come guadagnare crediti nell'applicazione, preparandovi al meglio per l'arrivo di FIFA 19 Ultimate Team.

Utilizzando ogni giorno la Web App di FIFA 19 potremo guadagnare diversi FIFA Coins da utilizzare in FIFA 19 Ultimate Team. Dal momento che l'applicazione sarà disponibile dal 19 settembre, avremo l'opportunità di guadagnare qualche credito extra con diversi giorni di anticipo rispetto al debutto del gioco, così da iniziare la nuova stagione di Ultimate Team con un buon budget iniziale.

Starter Pack

Tanto per cominciare, al primo avvio della Web App di FIFA 19 otterremo gratuitamente lo Starter Pack, un regalo di benvenuto che include diverse carte non scambiabili (con giocatori appartenenti alla nazionalità che abbiamo scelto). Queste carte saranno necessarie per costruire la nostra squadra, in modo da completare le prime sfide creazione rosa base e avanzate che saranno disponibili dall'inizio. Ogni sfida completata ci ricompenserà con pacchetti o FIFA Coins, permettendoci di accumulare nuovi crediti da investire o nuova carte da rivendere.

Pacchetto di benvenuto

Tutti coloro che hanno giocato a FIFA Ultimate Team nei precedenti capitoli del franchise (a partire dallo stesso FIFA 18) riceveranno in omaggio il Pack di benvenuto, un pacchetto gratuito che include diversi oggetti scambiabili. Vi consigliamo di non scartare nulla, di valutare le singole carte e di venderle individualmente sul mercato, così da massimizzare i guadagni in termini di FIFA Coins.

Regali giornalieri

I regali giornalieri sono pacchetti o crediti extra che vengono assegnati casualmente a tutti i giocatori che faranno accesso giornaliero alla Web App di FIFA 19. Il regalo può variare da un semplice pacchetto composto da 4 carte a un premio di 1.000 FIFA Coins. Il consiglio, naturalmente, è quello di accedere quotidianamente alla Web App, così da accumulare qualche credito extra in vista del debutto di FIFA 19.

Carte bronzo, argento, oro e speciali

Nei pacchetti potremo trovare carte bronzo, argento e oro, ognuna caratterizzata da un proprio valore. Nel caso delle carte bronzo vi consigliamo di rivendere al prezzo minimo presente sul mercato, mentre per quelle argento e oro prestate attenzione alla possibilità di sfruttare le carte nelle sfide creazione rosa, cercando di rivenderle nella settimana più adatta per massimizzare i guadagni. Se invece avete la fortuna di trovare una carta speciale, vi suggeriamo di conservarla e rivenderla dopo i primi di ottobre, dato che i prezzi tenderanno ad alzarsi con l'arrivo di FIFA 19 e della prima Weekend League fissata per il 6 ottobre.

Per concludere, vi diamo altri due importanti consigli per salvaguardare il vostro budget. Non cedete alla tentazione di comprare subito i giocatori più forti: come visto nelle edizioni passate di Ultimate Team, il valore dei top player nel mercato di FUT tende a scendere nel corso dei mesi, quindi cercate di acquistarli con il giusto tempismo. Infine vi consigliamo di non sperperare i vostri crediti nell'acquisto dei pacchetti, dal momento che la possibilità di trovare giocatori forti è abbastanza bassa: anche in questo caso, il suggerimento è di fare acquisti mirati sul mercato di FUT aspettando il momento giusto per non spendere troppo.