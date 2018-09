FIFA 19 Guida: come segnare con le finalizzazioni a tempo

Dopo avervi parlato dei controlli e delle nuove meccaniche, in questa mini-guida di FIFA 19 ci focalizzeremo sulle finalizzazioni a tempo, una tecnica molto importante da padroneggiare per rendere ancora più potenti e precisi i tiri in porta.

Le finalizzazioni a tempo si presentano come una feature inedita introdotta in FIFA 19. Questa meccanica ci permette di aggiungere potenza e precisione extra alle nostre conclusioni, premendo due volte il tasto del tiro. Per ottenerne i migliori benefici, però, dovremo eseguire la seconda pressione del tasto con il giusto tempismo: in caso contrario rischiamo di rovinare il nostro tiro, rendendolo di facile presa per il portiere avversario.

Di seguito elenchiamo alcuni consigli per padroneggiare le finalizzazioni a tempo, spiegando passo passo come eseguirle:

Premete il tasto della conclusione in porta (Cerchio/B) per avviare l'animazione del tiro

Il vostro giocatore effettuerà un tiro regolare, a meno che non si prema il tasto del tiro una seconda volta

Se scegliete di eseguire una finalizzazione a tempo, la seconda pressione del tasto andrà eseguita quando la palla entra in contatto con il vostro giocatore.

A seconda di quanto sarete precisi, l'icona riportata sopra il giocatore sarà di un certo colore

Il secondo tocco deve essere eseguito quando l'indicatore si trova al centro della zona verde. Se ciò avviene, apparirà la scritta "Ottimo tempismo!"

Il giallo va bene, ma potrebbe non essere sufficiente per segnare

Il rosso sarà un vero fallimento, la palla verrà colpita male vanificando il tentativo di impensierire il portiere

L'efficacia delle finalizzazioni a tempo dipenderà anche dal giocatore che sta eseguendo il tiro. Per questo motivo, i buoni tiratori potranno effettuare conclusioni molto efficaci con più facilità, in particolare quando si parla di tiri al volo e dalla lunga distanza. Avete provato ad eseguire qualche finalizzazione a tempo nella Demo di FIFA 19?

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per prepararvi al debutto del gioco vi consigliamo di leggere anche la nostra Guida alla Web App di FIFA 19, così da guadagnare qualche credito extra da spendere in FUT.