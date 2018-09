FIFA 19: guida ai controlli e alle nuove meccaniche di gioco

Mancano ancora diversi giorni al lancio di FIFA 19, ma nell'attesa i fan di tutto il mondo possono provare la corposa demo disponibile al download gratuito su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Grazie alla versione dimostrativa del titolo calcistico di EA Sports, che include la nuova Champions League e un assaggio de Il Viaggio: Campioni, è possibile testare con mano le principali novità di gameplay di quest’anno: Finalizzazione, Active Touch e Tattiche Dinamiche. In questo articolo vi illustreremo i comandi base del gioco (prendendo come riferimenti il Dualshock 4 e il Controller Xbox One) e vi spiegheremo il funzionamento delle nuove meccaniche di gameplay.

ATTACCO

Per muovere il calciatore, come facilmente immaginabile, bisogna utilizzare la levetta analogica sinistra. Con la palla tra i piedi è possibile effettuare un passaggio rasoterra con il tasto A/X, un passaggio alto/cross con il tasto X/Quadrato e un passaggio filtrante con il pulsante Y/Triangolo. Al tasto B/Cerchio è invece assegnata l’azione del tiro. Premere una seconda volta B/Cerchio durante la fase di tiro vi permette di mettere in atto la Finalizzazione a tempo (vedi sotto). Premendo il tasto RT/R2 potete scattare e correre più veloce, mentre la levetta analogica destra vi consentirà di utilizzare le mosse abilità. Volendo, è possibile attivare lo schema dei comandi Alternativo, che scambia le azioni assegnate ai tasti X/Quadrato e B/Cerchio.

Premendo il tasto RB/R1 ed utilizzando contemporaneamente la levetta analogica sinistra potete confondere e superare il calciatore avversario effettuando una finta no touch. Invece, tenendo premuto RB/R1 e poi B/Cerchio potete effettuare un tiro di precisione. Premendo il tasto LB/L1 ed il tasto B/Cerchio è possibile effettuare un pallonetto, utilissimo quando un portiere avventato avanza verso di voi lasciando la porta scoperta. Potete inoltre ingannare gli avversari effettuando un Tiro fintato premendo B/Cerchio seguito immediatamente da A/X e muovendo la levetta analogica sinistra nella direzione desiderata, oppure un Passaggio fintato mettendo in atto le medesime azioni appena descritte per il Tiro fintato premendo tuttavia X/Quadrato al posto di B/Cerchio.

DIFESA

Quando difendete potete effettuare un pressing sull'avversario in possesso di palla con il tasto A/X, una scivolata con X/Quadrato e un contrasto con B/Cerchio. Il tasto Y/Triangolo fa invece uscire il portiere dai pali. Il tasto LB/L1 consente di selezionare un diverso giocatore del vostro team, mentre RB/R1 permette la messa in atto di un’azione di contenimento assieme al vostro compagno più vicino.

Per rialzarvi velocemente dopo una scivolata dovete premere X/Quadrato. Se non riuscite a raggiungere un avversario che si invola con la palla potete tentare di trattenerlo mantenendo premuto il tasto B/Cerchio. Quando eseguite le ultime due azioni descritte, dovete stare molto attendi a non fare fallo.

PUNIZIONI

Durante la fase di preparazione del tiro potete impostare la direzione e l'effetto della palla muovendo la levetta analogia sinistra. Regolate la potenza del tiro osservando la barra: più è alto l'indicatore, maggiore sarà la velocità e l'altezza della palla. Con X/Quadrato effettuerete un cross, con B/Cerchio un tiro e con A/X un passaggio rasoterra.

Se invece dovete difendervi da una punizione avversaria, potete spostare la barriera verso destra o sinistra con i pulsanti LT/L2 e RT/R2, e farla saltare con Y/Triangolo. Con il tasto X/Quadrato è possibile far uscire un giocatore dalla barriera, mentre tenendo premuto Y/Triangolo al momento del tiro farete uscire il portiere verso il palo più vicino.

CALCI DI RIGORE

Per i rigori valgono le stesse regole esposte sopra. Per tirare è sufficiente premere B/Cerchio, per effettuare un pallonetto LB/L1 e B/Cerchio, mentre per il tiro di precisione RB/R1 assieme a B/Cerchio. Per interrompere la rincorsa e ingannare il portiere dovrete premere il tasto LT/L2, mentre per effettuare un breve scatto dovete utilizzare il tasto RT/R2.

Se invece vi spetta l'ingrato compito di parare il rigore, potete spostare il vostro portiere lungo la linea di porta con la levetta analogica sinistra, e farlo tuffare con la levetta analogica destra.

NUOVE MECCANICHE DI GAMEPLAY

1) Finalizzazione a tempo: in FIFA 19 il processo base per tirare non cambia, ma può essere perfezionato (o peggiorato) grazie alle Finalizzazioni a tempo. Dopo il tiro, premendo il pulsante B/Cerchio una seconda volta con il giusto tempismo è possibile rendere la finalizzazione potenzialmente imparabile grazie a un aumento di potenza e precisione. Premere in anticipo o in ritardo, invece, la peggiora lievemente. Con il FIFA Trainer attivo viene mostrata una barra colorata con degli indicatori sopra alla testa del giocatore. Il secondo tocco deve essere eseguito quando gli indicatori sono al centro della zona verde. Se ciò avviene, appare la scritta “Ottimo tempismo!".

2) Active Touch: al sistema di controllo del pallone sono stati aggiunti strumenti e animazioni per garantire una maggiore varietà nel movimento della palla. Nello specifico, ora è possibile controllare la palla in tanti modi diversi, come lo "stop fintato", una finta con cui spingere i difensori a muoversi nella direzione sbagliata con un lieve movimento sul tocco di prima. Inoltre, sono state aggiunte nuove opzioni per alzare la palla. I calciatori possono ora usare la testa, il petto, le ginocchia e i piedi per alzare la palla, cambiare direzione, confondere i difensori e creare spazi da sfruttare.

3) Tattiche dinamiche: questa nuova funzione di FIFA 19 fornisce un controllo più profondo e avanzato sulle tattiche della tua squadra, sia prima che durante le partite. È possibile scegliere i giocatori, il modulo, assegnare ruoli, dare istruzioni e personalizzare le tattiche. Con le tattiche dinamiche in FIFA 19 è possibile creare anche diversi piani di gioco e cambiarli durante il match. I piani di gioco personalizzati sono assegnati alla croce direzionale (su console), in modo da poterli richiamare rapidamente durante il match. Ad esempio, scegliendo una tattica basata sul possesso palla, i giocatori supporteranno i compagni in fase di possesso fornendo opzioni di passaggio sicure. Optando in corsa per una costruzione più veloce della manovra, i giocatori saliranno rapidamente ed effettueranno inserimenti rischiosi per creare occasioni da rete. A seguire trovate tutti i comandi impartibili premendo le freccette direzionali:

Sopra : mostra tattiche difensive

: mostra tattiche difensive Sopra , Sopra : entra in area

, : entra in area Sopra , Destra : terzini offensivi

, : terzini offensivi Sopra , Sinistra : attacco sulla fascia

, : attacco sulla fascia Sopra , Sotto : attaccante extra

, : attaccante extra Sotto : mostra tattiche difensive

: mostra tattiche difensive Sotto , Sopra : ripiegamento attaccante

, : ripiegamento attaccante Sotto , Destra : pressing

, : pressing Sotto , Sinistra : attacco sul lato della palla

, : attacco sul lato della palla Sotto , Sotto : fuorigioco

, : fuorigioco Sinistra oppure Destra: cambia piano di gioco

Ricordiamo che FIFA 19 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre.