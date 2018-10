FIFA 19 Guida: i migliori giovani talenti in cui investire nella modalità Carriera

Per trionfare nella modalità Carriera di FIFA 19 è importante partire col piede giusto, facendo i migliori acquisti possibili con il budget iniziale a nostra disposizione. In questa Guida vi segnaliamo alcuni giovani talenti in cui vale la pena investire.

Di seguito elenchiamo i migliori giovani sui quali investire, segnalando per ciascuno di essi il club di appartenenza e il ruolo:

Kangin Lee (Valencia CF) - COC

Riqui Puig (FC Barecellona) - CC

Jann-Fiete Arp (Amburgo) - ATT

Jaoa Felix Sequeira (SL Benfica) - AS

Pietro Pellegri (Parma) - ATT

Sofiane Diop (AS Monaco) - COC

Timothy Weah (PSG) - ATT

Willem Geubbels (AS Monaco) - ATT

Ethan Ampadu (Chelsea) - DC

Brahim Diaz (Manchester City) - AS

Vladyslav Supriaga (Dinamo Kiev) - ATT

Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev) - CC

Aurelien Tchouameni (Girondins de Bordeaux) - CDC

Myron Boadu (AZ) - ATT

Gian-Luca (VfL Wolfsburg) - TS

Marcus Edwards (Sheffield United) - COC

Tahith Chong (Manchester United) - AS

Mile Svilar (SL Benfica) - POR

Claudio Gomes (Manchester City) - CDC

Reo Griffiths (Lione) - ATT

Lars Lukas Mai (Bayern Monaco) - DC

Anthony McDonald (Heart of Midlothian) - ED

Nicolas Cozza (Montpellier HSC) - DC

Rhian Brewster (Liverpool) - ATT

Moussa Sylla (AS Monaco) - ATT

Edward Nketiah (Arsenal) - ATT

Calvin Stengs (AZ) - AD

Rafik Guitane (Stade Rennais) - COC

Dennis Jastrzembski (Hertha BSC) - COC

Luca Pellegrini (Roma) - TS

Musa Barrow (Atalanta) - ATT

Moussa Diaby (PSG) - AD

Tomas Chancalay (Colón) - ATT

Lenny Pintor (Stade Brest) - ATT

Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) - DC

Alexander Isak (Borussia Dortmund) - ATT

Exequiel Palacios (River Plate) - CC

Jonathan Leko (West Bromwich Albion) - AD

Mattias Svanberg (Bologna) - ES

Lloyd Kelly (Bristol City) - TS

Ciascuno di questi calciatori può essere acquistato a un prezzo molto conveniente, ottenendo un giovane atleta dalle ottime prospettive di crescita. Tutti vorrebbero portarsi a casa giovani fenomeni come Mbappé e Donnarumma, ma i giocatori affermati e di grande successo hanno un costo proibitivo, soprattutto nelle fasi iniziali della modalità Carriera. Per questo motivo, vi suggeriamo di concentrare le vostre attenzioni sui talenti emergenti, mandando i vostri osservatori a tenerli d'occhio prima di ingaggiarli.

