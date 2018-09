FIFA 19 I Migliori Giocatori: le posizioni della Top 100 dalla 60 alla 31

Electronic Arts continua a svelare gli atleti della Top 100 di FIFA 19, la classifica dei cento migliori atleti del gioco. Dopo aver visto le posizioni dalla 100 alla 81 e dalla 80 alla 61 vediamo ora i calciatori che occupano le posizioni dalla 60 alla 31.

FIFA TOP 100: Posizioni 60 - 31

60 SADIO MANÉ (86)

59 IVAN PERIŠIĆ (86)

58 RAPHAËL VARANE (86)

57 CIRO IMMOBILE (87)

56 ALEXIS SÁNCHEZ (87)

55 KALIDOU KOULIBALY (87)

54 DRIES MERTENS (87)

53 MAURO ICARDI

52 KEYLOR NAVAS (87)

51 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (87)

50 INIESTA (87)

49 JORDI ALBA (87)

48 JAN VERTONGHEN (87)

47 SAMUEL UMTITI (87)

46 MAREK HAMŠÍK (87)

45 ROMELU LUKAKU (87)

44 IVAN RAKITIĆ (87)

43 PIQUÉ (87)

42 KYLIAN MBAPPÉ (87)

41 THIAGO SILVA (88)

40 LORENZO INSIGNE (88)

39 SAMIR HANDANOVIČ (88)

38 GONZALO HIGUAÍN (88)

37 CASEMIRO (88)

36 JAMES RODRÍGUEZ (88)

35 GIANLUIGI BUFFON (88)

34 CHRISTIAN ERIKSEN (88)

33 PAUL POGBA (88)

32 SERGIO BUSQUETS (88)

31 GARETH BALE (88)

In lista trovano spazio atleti come Gianluigi Buffon, Paul Pogbà, Gareth Bale, Gonzalo Higuain, Casemiro, Lorenzo Insigne, Gerald Piequè, Marek Hamsik, Ciro Immobile e Mauro Icardi, solamente per citarne alcuni.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che la demo di FIFA 19 arriverà giovedì 13 settembre e permetterà di giocare una partita amichevole con alcune squadre di club e nazionali, oltre a mettere a disposizione il prologo della modalità Il Viaggio: Campioni, terzo atto dell'epopea di Alex Hunter.