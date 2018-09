FIFA 19: Ibrahimović guida la classifica dei 30 migliori calciatori della MLS

Dall'Europa al Nord America: quest'oggi EA Sports ha svelato la classifica con i 30 migliori calciatori di FIFA 19 militanti in Major League Soccer (MLS), il massimo campionato per club statunitensi e canadesi.

30. Leandro González Pírez (75)

29. Ike Opara (75)

28. Romero Gamarra (75)

27. Alberth Elis (75)

26. Andre Blake (75)

25. Darwin Quintero (75)

24. Raúl Ruidíaz (76)

23. Maxi Moralez (76)

22. Guram Kashia (76)

21. Osvaldo Alonso(76)

20. Haris Medunjanin (76)

19. Jonathan dos Santos (77)

18. Jozy Altidore (77)

17. Nicolás Lodeiro (77)

16. Giovani dos Santos (77)

15. Víctor Vázquez (77)

14. Michael Bradley (77)

13. Federico Higuaín (77)

12. Bradley Wright-Phillips (77)

11. Romain Alessandrini (78)

10. Miguel Almirón (80)

9. Wayne Rooney (80)

8. Diego Valeri (80)

7. Ignacio Piatti (80)

6. Bastian Schweinsteiger (80)

5. Josef Martínez (81)

4. Carlos Vela (81)

3. Sebastian Giovinco (82)

2. David Villa (82)

1. Zlatan Ibrahimović (85)

Come potete vedere, in cima alla classifica c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese, ora nei Los Angeles Galaxy, questa notte ha messo a segno contro il Toronto il suo 500° gol in carriera con una prodezza di tacco che ha incantato lo stadio. Completano il podio David Villa (New York City) e il nostro Sebastian Giovinco (Toronto). Se non lo avete già fatto, vi consigliamo di consultare anche le liste con i migliori calciatori di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

FIFA 19 verrà lanciato il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete testare la demo che include un assaggio della Champions League e de Il Viaggio: Campioni. Tra le 10 squadre presenti, figurano Juventus, Roma, Real Madrid e Paris Saint-German.