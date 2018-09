FIFA 19: Il Green illustra le novità delle FUT Division Rivals

Dopo aver illustrato le novità de il Viaggio Stagione 3 e delle tattiche dinamiche di FUT, Il Green ha realizzato un nuovo video di approfondimento per FIFA 19 Ultimate Team, spiegando il funzionamento delle Division Rivals.

FUT Division Rivals si presenta come la nuova modalità competitiva di FIFA 19 Ultimate Team, che andrà a sostituire le vecchie divisioni online per proporre una dinamica più simile alle Squad Battles introdotte lo scorso anno.



La prima volta che avvieremo la modalità dovremo disputare diverse partite di "piazzamento", così da determinare la nostra divisione di partenza. Da questo momento in poi potremo affrontare ogni settimana gli avversari del nostro livello, che a loro volta appartengono a una divisione molto (o uguale) alla nostra.

Per saperne di più su FUT Division Rivals e su tutte le novità introdotte rispetto alle vecchie divisioni online, vi basta guardare il nuovo video di approfondimento de Il Green riportato in cima alla notizia. Ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, coloro che hanno prenotato le edizioni Ultimate e Champions possono già giocare con la versione completa del simulatore calcistico targato EA Sports.