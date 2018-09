FIFA 19 in compagnia de Il Green il 19, 20 e 21 settembre dalle ore 19:00

Mancano ancora 10 giorni all'uscita di FIFA 19, ma Everyeye Live conosce il modo perfetto per rendere l'attesa più piacevole.

A partire da domani mercoledì 19 settembre, per tre pomeriggi di fila, Il Green vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per delle trasmissioni interamente dedicate alla nuova edizione del titolo calcistico di EA Sports. Il Green analizzerà il gameplay del gioco, parlerà delle numerose novità introdotte (Active Touch, Finalizzazioni a tempo, Tattiche Dinamiche) e risponderà a tutte le domande che gli spettatori gli porranno in chat.

A tal proposito, siete caldamente invitati ad iscrivervi al canale, un requisiti fondamentale per poter interagire con Il Green e con gli altri membri della community di Everyeye. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima delle trasmissioni, così non rischierete di mancare.

Appuntamento quindi alle ore 19:00 di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 settembre, Il Green giocherà diretta a FIFA 19 sul canale Twitch di Everyeye. Ricordiamo che il titolo verrà lanciato il 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nell'attesa, potete giocare alla demo gratuita di FIFA 19.