FIFA 19 in regalo acquistando Xbox One X/One S sul Microsoft Store

Nuova promozione sul Microsoft Store italiano: acquistando una console Xbox One X o Xbox One S (solo pacchetti in promozione) entro l'8 ottobre si riceverà un omaggio una copia di FIFA 19 Standard Edition.

Tutte le confezioni in offerta includono anche un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold e trenta giorni di iscrizione a Xbox Game Pass:

Xbox One X 1 Terabyte + Shadow of the Tomb Raider: 449,99€

Xbox One X 1 Terabyte + PlayerUnknown's Battlegrounds: 449,99€

Xbox One S 1 TB Minecraft Bundle: 249,99€

Xbox One S 1 TB PUBG Bundle: 249,99€

Xbox One S 1TB con due controller: 249,99€

Xbox One S 1 TB Sea of Thieves: 249,99€

La promozione è valida solo per gli acquisti effettuati sul Microsoft Store e solo acquistando uno dei bundle segnalati in questa pagina. Su Amazon.it è invece disponibile una speciale offerta su Xbox One X, con la console in vendita a 406 euro anzichè 499 euro, ma senza giochi e accessori extra in regalo.